Beşiktaş'ta Mert gerçeği!

Beşiktaş'ta Mert Günok'un omzundan sakatlanması sebebiyle Ersin Destanoğlu Frankfurt maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Mert gerçeği!
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03 Ekim 2024 21:19
Son güncelleme 03 Ekim 2024 21:21
Beşiktaş'ın Frankfurt ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadelede Mert Günok'un kadroda olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Mert'in Frankfurt maçının kadrosuna yazılmamasının sebebinin yaşadığı omuz sakatlığı olduğu bildirildi. Milli kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın kalesini koruyacak.

Yedek kaleci olarak ise Göktuğ Baytekin, kulübede yer alıyor.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk defa bir resmi maçta ilk 11'de forma giyecek.

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