Beşiktaş'ta Stefan Savic ile yeni görüşme!

Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Stefan Savić için yeni bir görüşme yapacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Stefan Savic ile yeni görüşme!
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09 Haziran 2024 12:25
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, stoper transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği Stefan Savić'in temsilcisiyle bir kez daha bir araya gelecek.

CİDDİ FARKLILIKLAR VAR

Habere göre, taraflar yapılan son görüşmede yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayamadı. İstenilen ücretlerde ciddi farklılıkların olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ İNDİRİM BEKLİYOR

Tecrübeli isimle yapılan 2+1 yıllık kontrat için anlaşmaya varan Beşiktaş, pazarlıklar yılık ücret üzerinden sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Savic cephesinden indirim bekliyor.

En önemli aday konumundaki Mats Hummels ise hala listenin başındaki yerini koruyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi, stoper transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor. 



 
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