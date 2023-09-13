Beşiktaş'ta sponsorluk için geri sayım

Beşiktaş, stat sponsorluğunu kısa süre içinde açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bir şirketle yıllık 7.5 milyon euro'dan anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sponsorluk için geri sayım
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13 Eylül 2023 13:56
Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen stat isim sponsorluğu konusunda sona gelindi.

Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin en geç 1 hafta içerisinde açıklayacağı sponsorluk için anlaştığı bir şirket bulunuyor.

Taraflar arasında yıllığı 7.5 milyon euro (Yaklaşık 220 milyon TL) net ücretten anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşme süresi ve şartlarının tamamlanmasıyla işin resmiyete döküleceği öğrenildi.

Ayrıca siyah-beyazlı yönetimin Fan Token işine de adım atacağı ve burada yaptığı görüşmelerde ilk etapta 500 milyon liralık bir anlaşmaya doğru ilerlediği belirtildi.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazartesi katıldığı canlı yayında sponsorluk için şu sözleri kullanmıştı;

"Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok."

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