Beşiktaş'ta son karar Atiba'nın

Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'in ekibinde yer alması teklifini sunduğu Atiba'yı, Kanada Futbol Federasyonu da milli takımlardan sorumlu sportif direktör olarak görmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta son karar Atiba'nın
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04 Ocak 2023 14:24
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Dünya Kupası'nda forma giymek için 1 yıl daha futbol oynama kararı alan Atiba sezon sonunda futbola veda edecek.

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in ekibinde yer alması teklifini sunarken; Kanada Futbol Federasyonu da Atiba'yı milli takımlardan sorumlu sportif direktör olarak görmek istiyor. Yıldız oyuncunun nihai kararını sezon sonunda yönetime ileteceği belirtildi. 

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