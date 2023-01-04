Dünya Kupası'nda forma giymek için 1 yıl daha futbol oynama kararı alan Atiba sezon sonunda futbola veda edecek.
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in ekibinde yer alması teklifini sunarken; Kanada Futbol Federasyonu da Atiba'yı milli takımlardan sorumlu sportif direktör olarak görmek istiyor. Yıldız oyuncunun nihai kararını sezon sonunda yönetime ileteceği belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in ekibinde yer alması teklifini sunarken; Kanada Futbol Federasyonu da Atiba'yı milli takımlardan sorumlu sportif direktör olarak görmek istiyor. Yıldız oyuncunun nihai kararını sezon sonunda yönetime ileteceği belirtildi.