Beşiktaş'ta Solskjaer'den 3 isme sihirli dokunuş

Ole Gunnar Solskjaer, Giovanni van Bronckhorst'un gözden çıkardığı üç oyuncuyu kısa sürede yeniden formda hale getirdi.



Joao Mario, Arthur Masuaku ve Oxlade Chamberlain, Norveçli teknik adamın gelişiyle yükselişe geçti. Özellikle Joao Mario, son 9 maçta 4 gol atarak büyük takdir toplarken, Masuaku da Solskjaer'in desteğiyle adeta yeniden doğdu.





Deneyimli sol bek, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında protesto edilse de son 5 karşılaşmada 3 asistle dikkat çekti. Masuaku ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçında da bir asist yaptı.



