Beşiktaş'ta sol bek krizi!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Masuaku'nun cezası sebebiyle sol bek sorunu yaşanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sol bek krizi!
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25 Nisan 2025 10:25
Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir viraja çıkacak olan Beşiktaş'ta sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Hatayspor mücadelesi öncesinde Masuaku cezası nedeniyle, Bakhtiyor ise sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek. Solskjaer, yeni bir yol arıyor.

EMİRHAN TOPÇU SOL BEKE

Bu sezon tüm kulvarlarda ceza ve kadro tercihi nedeniyle 3 maç kaçıran Masuaku'nun yokluğunda iki karşılaşmada Bakhtiyor, 1 mücadelede ise Emirhan oynamıştı. Bakhtiyor olmadığı için bugünkü maçta Tayyip Talha'nın savunmanın ortasına, Emirhan'ın da sol beke geçmesi bekleniyor. 
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