Beşiktaş'ta Serkan Reçber sürprizi!

Beşiktaş'ta futbol yapılanmasında önemli bir adım atılıyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'da Genel Müdür pozisyonunda görev yapan Serkan Reçber ile anlaşma aşamasına geldi.
FUTBOL KOORDİNATÖRÜ OLACAK
Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan ayrılan Reçber'in, Beşiktaş'ta Futbol Koordinatörü pozisyonuna getirilmesi bekleniyor.
Tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı, resmi imzaların atılmasının ardından deneyimli futbol adamının görevine başlayacağı kaydedildi.
KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK
Serkan Reçber, göreve başlaması halinde Beşiktaş yönetimi ile teknik heyet arasında köprü vazifesi üstlenecek. Siyah-beyazlılarda özellikle transfer ve futbol planlaması süreçlerinde etkin rol oynaması bekleniyor.