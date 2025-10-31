Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, derbi planını hazırladı!

Beşiktaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını taktik ağırlıklı idmanlarla sürdürüyor.
HIZLI HÜCUM PLANI
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda alan savunması, kompakt oyun ve orta alan kontrolü ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar, rakibin merkezden oyun kurmasını engellemeyi ve savunma arkasına atılacak uzun toplarla hızlı hücumlara çıkmayı hedefliyor.
ABRAHAM'A HÜCUMDA DESTEK
Yalçın, hücumlarda Abraham'ın desteklenmesi için ceza sahası çevresinde daha fazla oyuncu bulunmasını isterken, duran toplarda Orkun'un sorumluluk alacağı belirtildi. Takım, Fenerbahçe karşısında boş alan bırakmadan, yüksek tempolu presle oynamayı planlıyor.
