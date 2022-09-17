Beşiktaş'ta Salih Uçan planı!

Türkiye Milli Takımı'na davet almamanın şokunu yaşayan Salih Uçan'a Beşiktaş'tan iyi bir haber geldi. Salih Uçan'a yeni sözleşme yolda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan planı!
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17 Eylül 2022 09:26
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Salih Uçan ile ilgili planını yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat imzalamak için düğmeye bastı.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı.

HEDEF 2025'E KADAR İMZA

Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek. 



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