Beşiktaş'ta sakatlıklar kafaları karıştırdı!

Beşiktaş'ta bu sezon 11 farklı futbolcunun 14 kez uyluk ve adale sakatlığı yaşaması kafaları karıştırdı. Bu sakatlıkların, yoğun fikstürde yabancıların çoğunun milli takımlara gitmesiyle birlikte, Devler Ligi maçları öncesi yapılan fiziksel yüklemelerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Kariyerleri boyunca az sakatlık problemiyle karşılaşan Atiba, Pjanic, Alex Teixeira sezon içinde ikişer kez adalelerinden sakatlanarak formalarından uzak kaldı. Rosier ise ilk adale sakatlığını yaşadı.



UĞUR GÜLER TEKNİK EKİBE DAHİL EDİLDİ





Bir süre önce Beşiktaş, sahaya dönüş antrenörü olarak Uğur Güler'i teknik ekibe dahil etti. Kasımpaşa'da çalışan kondisyoner Güler, İtalyan kondisyoner Marrone'nin yardımcısı oldu. Marrone'nin yükleme programı ve metotları ise en çok tartışılan konulardan biri.



JOSEF DE SOUZA GÖREVE





Beşiktaş, Sporting maçına 5 eksikle çıkacak. Pjanic, Batshuayi, Vida, Rosier ve N'Koudou sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda tek sevindirici gelişme Josef de Souza'nın 11'de forma giymeye hazır olması. Teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldıza görev verirse Rosier'in yokluğunda Necip Uysal'ı sağ beke kaydırabilecek.





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