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Beşiktaş'ta sağ bek krizi! Forma Jonas Svensson'un

Beşiktaş'ta sağ bek transferleri bir bir iptal oldu, şans Jonas Svensson'a doğdu. Solskjaer, Norveçli oyuncuya Shakhtar maçlarında ilk 11'de görev vermeye hazırlanıyor.

calendar 21 Temmuz 2025 09:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta sağ bek krizi! Forma Jonas Svensson'un
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Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin en sancılı bölgesi sağ bek oldu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ve Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, gözden çıkarılan Jonas Svensson bir anda yeniden kadroda kendine yer buldu.

TRANSFERLER BİR BİR İPTAL

Transferde son anda yaşanan gelişmeler Beşiktaş'ta planları altüst etti. Osayi-Samuel, son dakikada yeni taleplerde bulununca Siyah-beyazlılar pazarlıktan çekildi. Nijeryalı oyuncu daha sonra İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile her konuda anlaşma sağladı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Ancak İngiliz sağ bek, ailevi nedenleri öne sürerek gelişini iki kez erteledi. Üçüncü kez süre istemesi üzerine Beşiktaş transferden tamamen vazgeçti. Walker-Peters, kısa süre sonra West Ham United ile el sıkıştı.

SVENSSON'A YARADI

Tüm bu gelişmeler, Norveçli sağ bek Jonas Svensson'a yaradı. Ocak 2024'te Adana Demirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, her ne kadar gözden çıkarılmış olsa da takımda kalmayı başardı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynanacak kritik maçlarda sağ bekte Svensson'a görev vereceği öğrenildi.

Beşiktaş, bu yaz transfer döneminde şimdiye dek Çek sol bek David Jurasek, İngiliz golcü Tammy Abraham ve milli orta saha Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katarken, Onur Bulut ve Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jonas Svensson, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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