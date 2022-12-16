Beşiktaş'ta sabır taşı çatladı; 'Oynatmayın artık'

Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz ile oynadığı çeyrek final maçında sakatlanıp 51. dakikada oyundan çıkan, arka adalesindeki yırtığa rağmen yarı finalde Fransa karşısında forma giyen ancak 21. dakikada oyundan alınan Romain Saiss, Beşiktaş'ta paniğe yol açtı.Siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki hafta İstanbul'a dönecek olan deneyimli stoperin üçüncülük maçında da forma giymemesi için Fas Futbol Federasyonu'nu yoğun bir baskı altına aldı.Beşiktaş Kulübü, Saiss'ın Fransa maçında da forma giymemesi için Fas cephesine talepte bulunmuş ancak tüm çabalara rağmen sahaya çıkan Saiss, sadece 21 dakika oyunda kalabilmişti.Fas, Dünya Kupası üçüncülük maçında 17 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da Hırvatistan ile karşılaşacak.