07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Beşiktaş'ta rota Mika Godts!

Transfer döneminin kapanmasına günler kala kadroya kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Mika Godts için Ajax'a resmi teklif yaptı. Genç oyuncu ile yaptığı görüşmelerde de ilerleme kaydeden siyah beyazlılar, Hollanda ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

calendar 08 Eylül 2025 08:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta rota Mika Godts!
Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi.

Siyah beyazlıların Ajax forması giyen 20 yaşındaki Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF


Kartal'ın, genç kanat oyuncusu için Hollanda ekibine resmi teklif yaptığı, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de önemli mesafe katettiği belirlendi.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Siyah beyazlı kurmayların Ajax ile bonservis pazarlıklarına devam ettiği de gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Bire birdeki başarısı ve dripling özellikleriyle dikkatleri çeken Godts geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 47 maça çıktı. Genç oyuncu bu süre zarfında 7 gol, 8 asiste imza atarak 15 gole katkıda bulundu.

SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ

TFF'nin belirlediği 12+2 kuralına da uyan genç oyuncunun transferine teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi.

NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Godts transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor. 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
