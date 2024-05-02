Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi iki eksik

Beşiktaş, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi iki eksik
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02 Mayıs 2024 18:43
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 18:45
Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes'in Rizespor karşılaşmasında oynayamayacağını açıkladı.

Ayrıca ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in de maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi. 

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.''

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