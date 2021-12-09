Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay gelişmesi

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadeler kullanılmıştı.



Siyah Beyazlı yönetim artık rotayı hoca arayışına çevirdi. Akıllara gelen isimlerden biri de Rıza Çalımbay oldu. Sivasspor'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi bulunuyor.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile de bir araya gelerek şartları konuşacak.





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