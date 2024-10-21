Beşiktaş'ta Rafa Silva geri döndü!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Konyaspor karşısında kaydettiği golle 7 maç sonra gol atma başarısı gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Rafa Silva geri döndü!
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21 Ekim 2024 09:44
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında mücadele ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu Rafa Silva, Konyaspor karşısında 45+2. dakikada kaydettiği golle 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.
 
Rafa Silva son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakasında İsviçre temsilcisi FC Lugano karşısında fileleri havalandrımıştı.

Rafa Silva, bu sezon Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 5 gol attı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhort tarafından 11'de görev verilen Rafa Silva, 86. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı. 
 

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