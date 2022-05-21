Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi son maça yedek çıktı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi, İttifak Holding Konyaspor maçına yedek başladı.



Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.



Pjanic'in yanı sıra Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi de karşılaşmanın yedek oyuncuları arasında yer aldı.



PNAJIC'İN VEDA AÇIKLAMASI



"Beşiktaş...Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu.



Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum



Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik



Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem...



İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum.



Her zaman Kara Kartal"





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