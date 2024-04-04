Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş bir pozisyonda penaltı bekledi.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 7. dakikada rakip ceza sahasında Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. Hakem Küçük, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 7. dakikada rakip ceza sahasında Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. Hakem Küçük, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
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