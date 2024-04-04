Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Beşiktaş, Başakşehir ile karşılaştığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta penaltı itirazı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2024 20:45
Son güncelleme 04 Nisan 2024 20:46
Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş bir pozisyonda penaltı bekledi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 7. dakikada rakip ceza sahasında Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. Hakem Küçük, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery