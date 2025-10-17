16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
2-0
17 Ekim
Fluminense-Juventude
1-0
17 Ekim
Vitoria-Bahia
2-1

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni 'Gedson'!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gedson'un ayrılığıyla boşalan orta sahayı Nicolas Raskin'le güçlendirmek istiyor.

calendar 17 Ekim 2025 08:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni 'Gedson'!
Şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar var olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın orta sahaya mutlaka takviye talep ediyor.

52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in kadroya katılmasını istedi. 24 yaşındaki oyuncunun hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle transfer listesinin ilk sırasına yazıldığı öğrenildi.

Raskin'in transferi gerçekleştirdiği takdirde Beşiktaş, Gedson'un CSKA Moskova'ya gidişiyle orta sahada doğan boşluğu kapatmış olacak.

BOŞLUK DOLDURULACAK

Yaz döneminde Rıdvan Yılmaz ve Vaclav Cerny'i Glasgow Rangers'tan transfer eden siyah-beyazlı yönetim, olumlu ilişkileri avantaja çevirmeyi planlıyor.

Belçikalı orta sahanın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Adalı'nın ocakta İskoç kulübü ile masaya oturarak transfere noktayı koyması bekleniyor.

12 MİLYON EURO DEĞER

Raskin Rangers'taki performansıyla piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun 10 milyon euro alan değeri, son güncelleme ile birlikte 12 milyon euroya çıktı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
