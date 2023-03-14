Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim: Abdoulaye Doucoure

Orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Abdoulaye Doucoure'nin peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim: Abdoulaye Doucoure
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14 Mart 2023 14:39
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyah-beyazlıların önüne son olarak Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Abdoulaye Doucoure'nin ismi geldi...

Premier Lig ekibinin 1 senelik opsiyon hakkını kullanmayacağını ilettiği 30 yaşındaki orta saha Doucoure, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi.

Şenol Güneş'ten onay çıkarsa Malili yıldız, önümüzdeki sezondan itibaren bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

Asıl mevkii merkez orta saha olan tecrübeli oyuncu, on numara ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor. Profesyonel kulüp kariyerinde 335 resmi karşılaşmaya çıkan Abdoulaye Doucoure, bu periyotta 39 gol atarken, 37 de asist yaptı ve toplamda 76 gole direkt olarak katkı sağladı.

Malili oyuncu, Everton'da Cenk Tosun ile birlikte görev yapmıştı. Şenol Güneş'in orta sahada o mevkii için diğer tercihleri Hull City'den Ozan Tufan ile Fenerbahçe'den Miha Zajc.  

 
 

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