29 Kasım
Tottenham-Fulham
1-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-0
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
2-2
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
3-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-0

Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!

Beşiktaş, Dunkerque forması giyen 21 yaşındaki Malili orta saha Antoine Sekongo'yu transfer etmek istiyor.

calendar 29 Kasım 2025 11:10 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 00:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi sonrasında orta saha için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme geldi.

AfricaFoot'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Fransa Lig 2 ekibi USL Dunkerque forması giyen 21 yaşındaki Malili orta saha Antoine Sekongo'yu transfer etmek istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇECEK


Haberde Beşiktaş'ın genç futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği son dönemde gösterdiği performansın ardından transfer için harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

SAMSUNSPOR DA TAKİPTE

Haberde ayrıca Samsunspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Asıl mevkisi 10 numara olan Sekongo, 8 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Ligue 2'de 15 maça çıkan genç futbolcu 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.