Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'ye özel görev

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi eksikler can sıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın, takımın en önemli isimlerinden Orkun Kökçü ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Ligde çıktığı son iki deplasman maçında Alanyaspor ve Göztepe'ye mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına önemli eksiklerle hazırlanıyor.
 
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, statü ve sakatlıklar nedeniyle 10 futbolcusunu kadroda düşünemiyor.
 
YALÇIN'DAN KÖKÇÜ'YE ÖZEL GÖRÜŞME
 
Kritik mücadelenin öncesinde takımın en önemli isimlerinden Orkun Kökçü ile birebir görüşen Yalçın, oyuncusuna saha içinde ve dışında liderlik yapması gerektiğini vurguladı.
 
Tecrübeli çalıştırıcı, 10 numarasına, "Sen bu takımın liderisin. Gerçek bir lider gibi oynamanı bekliyorum" sözleriyle seslendi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
