Beşiktaş'ta operasyon başladı: Patrik Schick

Beşiktaş, yeni sezon kadro çalışmalarının en önemli isimlerinden biri olan Patrick Schick için önemli mesafe katetti.
Çek Yıldız için hem oyuncu tarafıyla hem de kulübüyle temaslarda bulunan siyah-beyazlı ekip, Schick operasyonunu bir an önce tamamlamak istiyor.
SCHICK TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Patrik Schick'in menajeriyle görüşen Beşiktaş, yaptığı görüşmelerde bir olumsuzluk yaşamadı. Çekyalı golcü, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'IN
Patrik Schick için Beşiktaş, Bayer Leverkusen ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Alman ekibinin yanıt vermesi bekleniyor. Çekyalı oyuncunun, Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta süre alan Patrik Schick, 27 gol ve 1 asistlik performans sağladı.
Çek Yıldız için hem oyuncu tarafıyla hem de kulübüyle temaslarda bulunan siyah-beyazlı ekip, Schick operasyonunu bir an önce tamamlamak istiyor.
SCHICK TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Patrik Schick'in menajeriyle görüşen Beşiktaş, yaptığı görüşmelerde bir olumsuzluk yaşamadı. Çekyalı golcü, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'IN
Patrik Schick için Beşiktaş, Bayer Leverkusen ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Alman ekibinin yanıt vermesi bekleniyor. Çekyalı oyuncunun, Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta süre alan Patrik Schick, 27 gol ve 1 asistlik performans sağladı.
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