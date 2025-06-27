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Beşiktaş'ta operasyon başladı: Patrik Schick

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

calendar 27 Haziran 2025 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 09:56
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta operasyon başladı: Patrik Schick
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Beşiktaş, yeni sezon kadro çalışmalarının en önemli isimlerinden biri olan Patrick Schick için önemli mesafe katetti.

Çek Yıldız için hem oyuncu tarafıyla hem de kulübüyle temaslarda bulunan siyah-beyazlı ekip, Schick operasyonunu bir an önce tamamlamak istiyor.

SCHICK TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR


Patrik Schick'in menajeriyle görüşen Beşiktaş, yaptığı görüşmelerde bir olumsuzluk yaşamadı. Çekyalı golcü, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'IN

Patrik Schick için Beşiktaş, Bayer Leverkusen ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Alman ekibinin yanıt vermesi bekleniyor. Çekyalı oyuncunun, Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta süre alan Patrik Schick, 27 gol ve 1 asistlik performans sağladı. 

 
 


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