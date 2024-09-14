Beşiktaş'ta Onur Bulut'a zam yapıldı

Beşiktaş'ta geçen sezon ağır tepkilere maruz kalan Onur Bulut'un mental çöküşünü gören yöneticiler oyuncunun maaşına zam yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Onur Bulut'a zam yapıldı
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14 Eylül 2024 12:56
Beşiktaş'ta geçen sezon ağır tepkilere maruz kalan Onur Bulut, yaz transfer döneminde aldığı teklifler karşısında takımdan ayrılmak istemişti.

YÖNETİCİLER GÜVEN HİSSETTİRDİ

Tecrübeli futbolcuyu RAMS Başakşehir kadrosuna katmak için uğraşsa da siyah-beyazlı yönetim, Onur'u bırakmadı. Oyuncunun mental çöküşünü gören yöneticiler ve idareciler, önce kendisiyle bir toplantı gerçekleştirerek güven duyduklarını hissettirdi.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 16 milyon TL olan ücreti 24 milyon TL'ye çıkarıldı. 1 sezonluk kontratında değişim olmayan Onur'un böylelikle kendisini değerli hissetmesi sağlandı ve motivasyon kazandırıldı.



 
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