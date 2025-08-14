14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-047'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Beşiktaş'ta Onana'ya Brezilya yolu göründü!

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Jean Onana'ya Brezilya'dan talip var. Vasco da Gama, oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak ve sadece maaşını ödemek istiyor.

Beşiktaş'ta kadro planlaması sürerken, siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktı.

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

1 YILLIK KİRALIK TEKLİFİ MASADA

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vasco, Jean Onana'yı 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Transfer görüşmelerini Sportif Direktörü Admar Lopes yürütürken, Brezilya ekibinin oyuncuyu maliyetsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.



SADECE MAAŞINI ÜSTLENECEKLER

Vasco yönetiminin, Beşiktaş'tan herhangi bir kiralama bedeli ödemeden, sadece Jean Onana'nın aylık maaşını karşılayarak transferi tamamlamayı planladığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KARAR AŞAMASINDA

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Jean Onana'nın kadroda düşünülüp düşünülmediği Beşiktaş teknik heyetinin vereceği karara bağlı. Eğer siyah-beyazlılar oyuncuyu gözden çıkarırsa, Vasco ile anlaşma kısa sürede resmiyet kazanabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
