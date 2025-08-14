Beşiktaş'ta Onana'ya Brezilya yolu göründü!

Beşiktaş'ta kadro planlaması sürerken, siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktı.



Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.





1 YILLIK KİRALIK TEKLİFİ MASADA





Yerel basında çıkan haberlere göre, Vasco, Jean Onana'yı 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Transfer görüşmelerini Sportif Direktörü Admar Lopes yürütürken, Brezilya ekibinin oyuncuyu maliyetsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.

SADECE MAAŞINI ÜSTLENECEKLER





Vasco yönetiminin, Beşiktaş'tan herhangi bir kiralama bedeli ödemeden, sadece Jean Onana'nın aylık maaşını karşılayarak transferi tamamlamayı planladığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.





BEŞİKTAŞ KARAR AŞAMASINDA





Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Jean Onana'nın kadroda düşünülüp düşünülmediği Beşiktaş teknik heyetinin vereceği karara bağlı. Eğer siyah-beyazlılar oyuncuyu gözden çıkarırsa, Vasco ile anlaşma kısa sürede resmiyet kazanabilir.



