Beşiktaş'ta OHAL ilan edildi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, tesislerde OHAL ilan etti.
Kocaelispor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda öncelikli hedef kazanıp, Galatasaray derbisine moralli çıkmak.
"LİVERPOOL MAÇINDAN FAYDALANALIM"
Genç hoca, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda iki maçın önemine dikkat çekti. 52 yaşındaki teknik adam, "Kayseri galibiyeti bizim için milat olmalı. İyi bir seri yakalamalıyız. Haftaya Galatasaray ile oynayacağımız derbi öncesi Kocaeli maçında kesinlikle kayıp istemiyorum. Taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanıp derbiye moralli gidelim. Rakibimiz hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Sert bir karşılaşma olacak, yıpranacaklar. Onların bu durumundan yararlanmalıyız. Derbide alacağımız galibiyet taraftarımız için de moral olacak" ifadelerini kullandı.
KARTAL GAZA BASTI
Siyah-beyazlılar, dün yaptığı antrenman ile Kocaeli maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bir günlük iznin ardından çalışan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, yüksek tempolu bir idman yaptırdı. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu.
