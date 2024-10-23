Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçecek. Sol kanat hattına bir hamle yapmayı planlayan yönetim, İtalya Serie A devinin yıldız oyuncusunu gözüne kestirdi.



Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği 22 yaşındaki futbolcu için çalışmalar başlayacak.



DÜĞMEYE BASILDI!



Beşiktaş, ara transfer döneminde birçok bölge için transfer operasyonu başlatacak. Bu doğrultuda öncelikli hedefler arasında sol kanat hattı geliyor. Hocası Giovanni van Bronckhorst yönetiminde düğmeye basıldı.



GÖZLER İTALYA'DA!



Bu bölgeye yapılan Joao Mario hamlesinden memnun olmayan Beşiktaşlı idareciler, gözünü İtalyan devinin 22 yaşındaki yıldızına dikti.



Yönetim, Serie A temsilcisi Roma'nın Polonyalı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yle ilgileniyor.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!



1,75'lik futbolcunun Serie A devi Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



UYGUN BİR BEDELLE...



Siyah-Beyazlılar, bundan dolayı başarılı oyuncuyu Roma'dan devre arasında uygun bir bonservis bedeli karşılığında almak istiyor.



YORUMSUZ BIRAKTI!



Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü töreni için İtalya'da açıklamada bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Zalewski için yorum yapamam ama ileride ilgimizi çekebilir.



Şunu söyleyebilirim ki eğer bir oyuncu ilgimizi çekiyorsa onu transfer ederiz" dedi.



'YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'



Serie A'dan transfer yapmak istediklerini belirten Yücel, "İtalya'yı antrenörümüz ve scout ekibimiz çok yakından takip ediyor ancak şu anda özel bir isim veremem" sözlerini sarf etti.



GALATASARAY DA İSTEDİ!



Öte yandan Zalewski'yi sezon sonunda Galatasaray da istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti.











