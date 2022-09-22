Beşiktaş'ta Montero kararını verdi

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Francisco Montero, transferle ilgili kararını verdi. Futbolcu, kulüp bakmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Montero kararını verdi
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22 Eylül 2022 08:21
Beşiktaş'ta sol stoper için Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan hamlelerinin yapılmasının ardından Francisco Montero yarışta geri planda kaldı. İspanyol futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

MONTERO AYRILIĞI KAFAYA KOYDU

23 yaşındaki stoperin, forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve devre arasında ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi.

LA LIGA EKİPLERİYLE TEMAS HALİNDE

İspanyol oyuncunun temsilcisinin La Liga'da birkaç kulüple şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi. Montero bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Montero geçen sezon ise 25 maçta 2 gol 1 asist üretmişti. 

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