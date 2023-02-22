Beşiktaş'ta Masuaku'nun alternatifi için rota Brezilya

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Santos'ta forma giyen Felipe Jonathan için girişimlerini sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta Masuaku'nun alternatifi için rota Brezilya
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22 Şubat 2023 10:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol bek pozisyonuna verilmiş durumda.

Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Santos'un sol beki Felipe Jonathan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Santos'un pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.

4.5 MİLYON EURO

Brezilya basını Jonathan için Cruzeiro'nun da masada olduğunu belirtirken, Santos Başkanı Andres Rueda'nın Felipe Jonatan için 24 milyon realden (yaklaşık 4,5 milyon euro) başlayan bir anlaşma aradığını iddia etti. 2025 yılında kontratı sona erecek oyuncu ile ilgili Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Brezilya kulübüyle olan temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, 5 maç daha oynarsa bonservisi alınmak zorunda olan Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun da kontratından çıkılmış olacak.

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldız, sol bekin yanı sıra orta sahanın solu ve ön libero da da oynayabiliyor.



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