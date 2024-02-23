Beşiktaş'ta Masuaku'dan iyi haber

Beşiktaş'ta önceki gün İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıkları başlarken, Arthur Masuaku'nun idmanda yer almaması ise camiayı tedirgin etmişti ancak oyuncudan iyi haber geldi.
Kongolu sol bekin, dizindeki ağrılar sebebiyle tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı bildirildi.
Bu anlamda 30 yaşındaki futbolcunun, İstanbulspor karşısında Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymesi bekleniyor.
Masuaku, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı.
Kongolu sol bekin, dizindeki ağrılar sebebiyle tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı bildirildi.
Bu anlamda 30 yaşındaki futbolcunun, İstanbulspor karşısında Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymesi bekleniyor.
Masuaku, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı.