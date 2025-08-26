26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Beşiktaş'ta Lausanne öncesi taktiksel değişiklik

Yeni sezon ile birlikte üçlü savunma sistemini siyah-beyazlı takıma oturtmaya çalışan Norveçli hoca, Avrupa'da alınan sonuçlardan sonra yeniden dörtlüye dönme kararı verdi.

calendar 26 Ağustos 2025 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Özellikle Konferans Ligi Play Off Turu ilk maçında Lausanne karşısında üçlü defans kurgusunu deneyen ve istediği verimi alamayan Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer bu taktik diziliminden vazgeçerek kendi klasik 4-2-3-1 sistemine döneceği sinyallerini verdi.


Orta saha ve gol bölgesi haricinde her mevkide aksaklıklar yaşayan siyah beyazlı takımın rövanş karşılaşmasında aynı hataları tekrarlamaması için 4'lü tandem savunma yapacağı belirtildi.

HEDEF GRUPLARA KALMAK

Solskjaer, yeni sezonda Avrupa serüvenindeki son hedef olan Konferans Ligi'ne kalabilmek için işi sıkı tutuyor. Rövanş maçında korkulu rüya görmemek için risk almadan oynamayı ve kendi bildiği sistem ile Lausanne'ı kupa dışı bırakmayı planlıyor.

SAVUNMAYA EKSTRA ÖZEN

Özellikle tandem bölgesi ve kanatlar için antrenmanlarda devamlı uyarılarda bulunan Norveçli çalıştırıcı turu geçerek rahat bir nefes almak istiyor. Rakip takımın fizik kondisyonu yüksek olduğundan savunmaya ayrı bir özen gösteriyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
