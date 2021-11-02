Beşiktaş'ta Larin için Premier Lig endişesi

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Cyle Larin için İngiliz kulüpleri devrede. Henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş için büyük endişe teşkil ediyor. İngiliz kulüpleri sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyu yüksek maaş teklif ederek bonservissiz kadroya katmanın planlarını yapıyor. Kanadalı futbolcu için daha önce yapılan teklifler reddedilmişti.Beşiktaş'ta Cyle Larin'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Yönetim, Larin'in kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. G.Saray derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getiren Cyle Larin, Beşiktaş için ne kadar önemli bir hücum silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzun süredir Kanadalı yıldızın menajeriyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim, teklifi yükseltme kararı aldı. Larin'e senelik 1 milyon 600 bin euro öneren siyah beyazlılar, rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya çıkartacak. Bu da kabul görmezse Larin sezon sonunda serbest kalacak.