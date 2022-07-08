Transferde atağa kalkan Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticilerin, İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini'yi istediği öne sürüldü. Futbolcu da transfere sıcak bakıyor.



LANZINI İÇİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME



Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Lanzini için West Ham yönetiminden indirim talep edildi. İngiliz kulübü indirime yanaşırsa yüz yüze görüşmeler yapılacak.



ISMAEL ONAY VERDİ



Teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği Lanzini 10 numara dışında merkez orta sahada ve gerektiğinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Önceki yıllarda da Beşiktaş'ın gündemine gelen Arjantinli oyuncu için Valerien Ismael'in şartların zorlanmasını talep ettiği de gelen haberler arasında. Manuel Lanzini de West Ham United'daki 6 sezonun ardından yeni bir maceraya sıcak bakıyor.



MANUEL LANZINI KİMDİR?



Manuel Lanzini, 15 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Ituzaingo kentinde dünyaya geldi. Arjantinli oyuncu, futbola River Plate altyapısında başladı.



29 yaşındaki futbolcu, 2011 yılında Arjantin ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerinde Fluminense, ve Al Jazira formalarını da terleten Lanzini, 2016 yılında 12 milyon Euro karşılığında West Ham United'a transfer oldu.



Son 5 sezondur West Ham United forması giyen Manuel Lanzini, kariyeri boyunca 5 kez de Arjantin Milli Takımı için ter döktü. Kariyerinde 352 maça çıkan yıldız futbolcu, 54 gol ve 56 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Manuel Lanzini'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.





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