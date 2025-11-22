Beşiktaş'ta krize Samsunspor arası!

Beşiktaş'ta yaklaşık 15 gündür devam eden Rafa Silva krizi şimdilik duruldu.
KRİZ 'RAFA' KALDIRILDI
Karşılıklı restleşmeyle ipler iyice gerilirken şu anda gözler tamamen Samsunspor karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibinin yoğun uğraşlarıyla takım bu krizden etkilenmedi.
BU SEZON İLK KEZ
Moralleri yerinde olan futbolcularla birebir yapılan görüşmelerde yarınki maçın önemi anlatılıyor. Artık Nevzat Demir Tesisleri'nde Rafa Silva konusu gündeme bile gelmezken siyah-beyazlılar bu sezon Anadolu takımına karşı ilk kez kampa girdi.
Samsunspor maçıyla başlayacak zorlu süreçte Karagümrük (d), Gaziantep FK, Trabzonspor (d), ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, ilk yarıyı en az hasarla noktalamak istiyor.
