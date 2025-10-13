13 Ekim
Beşiktaş'ta kritik dönem!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, milli aranın ardından başlayacak yoğun maç trafiğine hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, zorlu fikstürde alacakları sonuçlarla çıkış yakalamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, milli ara sonrası oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Kartal, deplasmanda Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ardından siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor deplasmanına çıkacak.


Teknik direktör Sergen Yalçın, bu yoğun süreçte alınacak sonuçların takımın geleceği açısından belirleyici olacağı görüşünde. Deneyimli çalıştırıcı, zorlu periyodu iyi geçmeleri halinde Beşiktaş'ın moral ve motivasyon açısından önemli bir ivme yakalayacağına inanıyor.

RIDVAN GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sol bek pozisyonunda son haftalarda David Jurasek forma giyiyordu. Ancak milli aranın ardından Rıdvan Yılmaz'ın da yeniden kadroda rotasyona dahil edilmesi bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu, formayı geri almak için antrenmanlarda yoğun bir şekilde çalışıyor. Rıdvan'ın hırsı ve performansı, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından da dikkatle takip ediliyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
