Beşiktaş'ta koronavirüs krizi bitti!

Kovid-19'un ağır darbe indirdiği Beşiktaş'ta hayat yeniden normale dönmeye başladı. Siyah-beyazlılar yaşanan ağır krizi büyük ölçüde atlattı. Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira ve Kenan Karaman'ın testleri daha önce pozitif çıkmıştı. Can Bozdoğan ise boğaz enfeksiyonu nedeniyle Turkcell Süper Kupa ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapamamıştı. Antalyaspor ile Katar'da oynanan Süper Kupa maçını kaçıran Necip Uysal, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı ise testlerinin negatife dönmesi üzerine Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymişti. İzolasyon ve tedavi süreçleri tamamlanan isimlere dün yeni testler uygulandı. Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve kaptan Atiba Hutchinson dışındaki tüm isimlerin testi negatif sonuçlandı. Buna göre Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Kenan ve Alex Teixeira bugün takımla antrenmana çıkabilecek.



Negatif sonuç bekleniyor



Siyah-beyazlı teknik adam Önder Karaveli ve kaptan Atiba ise bugün teste girecek. Şimdiye kadar hiç semptom göstermeyen Karaveli testi negatif çıkarsa izolasyon sürecini tamamlayacak ve bugünkü idmandan itibaren yeniden takımın başında yer alabilecek. İyi durumda olan Atiba da aynı şekilde takıma dönüş yapacak.



