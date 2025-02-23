Beşiktaş'ta Keny Arroyo, soğuktan etkilendi!

Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde.



Siyah beyazlılarda şimdi gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrildi.



YENİ TRANSFERLER SEVİNDİ



İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın hazırlıklarını Antalya'da yapan Beşiktaş'ta bu duruma en çok yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo sevindi.



İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışlı hava en çok Güney Amerikalı iki oyuncuyu etkilemişti.



Arroyo ve Ricardo'nun hayatlarında ilk defa bu kadar soğuk ve kar yağışlı havayla yüzleştikleri belirtildi.



"KULAKLARIMI HİSSETMİYORUM"



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eyüpspor karşılaşmasının 76. dakikasında Joao Mario'nun yerine oyuna giren ve siyah beyazlı takımdaki ilk maçına çıkan Arroyo'nun müsabakanın ardından "Kulaklarımı hissetmiyorum" dediği öğrenildi.



