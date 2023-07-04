Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni aday: Kristoffer Velde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi takibine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni aday: Kristoffer Velde
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04 Temmuz 2023 18:36
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sol kanat pozisyonuna transfer yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip aradığı isim Polonya'da buldu. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, birçok kulübün ilgi gösterdiği Polonya'nın Lech Poznan kulübünde forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi takip ediyor. 

Siyah-beyazlıların sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Norveçli oyuncu Velde için girişimde bulunabileceği iddia edildi. 

KARİYERİ 

Kariyeri boyunca sağ ve sol kanat dışında santrfor pozisyonunda da görev alan Velde, görev aldığı 177 karşılaşmada 43 gol, 32 asistlik performans sergiledi. 

Kristoffer Velde'nin piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak belirtliliyor.

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