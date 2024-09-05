Beşiktaş'ta kadro çılgınlığı: Yeni farklı zaferler kapıda!

Kâbus gibi geçen sezonun ardından transferde ince eleyip sık dokuyarak ilk haftalar itibarıyla son derece rekabetçi bir ekip kuran Beşiktaş, kadrosunu Joao Mario ile takviye etti.
Orta saha merkez, 10 numara ve iki kanatta da oynayabilen 'joker' Mario, Siyah-Beyazlılar'da yakın zamanda Benfica'da forma giyen; Rafa, Gedson ve Ndour'dan sonra 4'üncü futbolcu oldu. Ayrıca ilk 11'e monte edilmesi beklenen 31 yaşındaki 'çilingir', kadronun iskeletini oluşturan Rafa ve Gedson'un ardından 3'üncü Portekizli olarak yerini aldı.
YENİ FARKLI ZAFERLER KAPIDA
Kara Kartal, bu hamleyle beraber hücum hattında özel bir dörtlü yakaladı. 10 numara hattında Rafa Silva'nın takım liderliğini üstleneceği ekipte, son transfer Joao Mario sol kanatta, Milot Rashica ise sağ kanatta görev yapacak. Sezona, Rafa Silva'yla beraber oldukça etkili başlayan Ciro Immobile de takımın en önemli gol silahı olarak mücadele edecek. Sezona 5-0'lık Galatasaray zaferiyle başlayarak tarihi bir giriş yapan Kara Kartal, Lugano'ya da 5 gol atıp hücumda eşsiz bir görüntü sergilemişti. Şimdi Mario'nun da kadroya eklenmesiyle Beşiktaş hücumda adeta coşacak! Uzun yıllar sonra ilk kez böyle efektif bir hücum hattına sahip olan Kara Kartal, bol gollü başladığı sezona, Benfica'dan yeni transferiyle devam etmeyi planlıyor. Takımına hücum futbolu uygulatan Giovanni van Bronckhorst, gol rekoru kırmayı hedefliyor.
BİRBİRLERİNİ EZBERE BİLİYORLAR
2021'den 2024'e dek 3 sezon boyunca Joao Mario ve Rafa Silva, birlikte oynadıkları Benfica'da muhteşem bir uyum yakaladı. 2022-23 sezonunda birlikte şampiyonluk zevkini tadan ikilinin o sezonki rakamları da dikkat çekti. 50 maça çıkan Joao Mario 23 gol ve 12 asist yaparken; Rafa Silva da 50 maça çıkıp 22 gol ve 15 asistle oynadı. Aynı ülkenin vatandaşı olmaları sebebiyle kolay anlaşan ikilinin futbola bakışları da birbirlerine çok yakın. Akışkan futbolu seven ikili, rakip kaleye giderken birbirlerinin isteklerini adeta 'telepatik' şekilde öngörebiliyor...
TAM BİR İSKTİRAR ABİDESİ
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinde en çok dikkat çeken özelliklerden biri de 'istikrar' oldu. Aboubakar, Amartey, Chamberlain gibi sakatlık ve türlü sebeplerle süreklilik sağlayamayan oyunculardan ağzı yanan Kara Kartal, bu kez garanti isimlere yöneldi. Mario da bu isimlerden biri... 31 yaşındaki Portekizli, son sezonunda Benfica adına 51 resmi maça çıktı, sakatlık yaşamadı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. İstikrarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, son 3 sezonunda ortalama 49 maça çıkarak bu alanda güven verdi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ 10. PORTEKİZLİ
Yeni transfer Joao Mario; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rebocho, Pepe, Alves, Quaresma, Simao, Almeida ve Manuel Fernandes'in ardından Beşiktaş tarihinin 10. Portekizli futbolcusu oldu. Portekizli yıldızın Beşiktaş'a transferindeki detay ortaya çıktı... Joao Mario transferinin gündeme gelmesinde Beşiktaş'ın bu sezon renklerine kattığı ve Siyah-Beyazlı formayla fırtınalar estiren Rafa Silva'nın büyük payı var. Önce Benfica'da 3 sezon birlikte forma giydiği arkadaşını yöneticilere ve hocasına anlattı, iş ciddiye binince de telefonla aradığı Mario'ya İstanbul'u ve siyahbeyazlıları aktardı. Mario'nun karar vermesini hızlandırdı.
Orta saha merkez, 10 numara ve iki kanatta da oynayabilen 'joker' Mario, Siyah-Beyazlılar'da yakın zamanda Benfica'da forma giyen; Rafa, Gedson ve Ndour'dan sonra 4'üncü futbolcu oldu. Ayrıca ilk 11'e monte edilmesi beklenen 31 yaşındaki 'çilingir', kadronun iskeletini oluşturan Rafa ve Gedson'un ardından 3'üncü Portekizli olarak yerini aldı.
YENİ FARKLI ZAFERLER KAPIDA
Kara Kartal, bu hamleyle beraber hücum hattında özel bir dörtlü yakaladı. 10 numara hattında Rafa Silva'nın takım liderliğini üstleneceği ekipte, son transfer Joao Mario sol kanatta, Milot Rashica ise sağ kanatta görev yapacak. Sezona, Rafa Silva'yla beraber oldukça etkili başlayan Ciro Immobile de takımın en önemli gol silahı olarak mücadele edecek. Sezona 5-0'lık Galatasaray zaferiyle başlayarak tarihi bir giriş yapan Kara Kartal, Lugano'ya da 5 gol atıp hücumda eşsiz bir görüntü sergilemişti. Şimdi Mario'nun da kadroya eklenmesiyle Beşiktaş hücumda adeta coşacak! Uzun yıllar sonra ilk kez böyle efektif bir hücum hattına sahip olan Kara Kartal, bol gollü başladığı sezona, Benfica'dan yeni transferiyle devam etmeyi planlıyor. Takımına hücum futbolu uygulatan Giovanni van Bronckhorst, gol rekoru kırmayı hedefliyor.
BİRBİRLERİNİ EZBERE BİLİYORLAR
2021'den 2024'e dek 3 sezon boyunca Joao Mario ve Rafa Silva, birlikte oynadıkları Benfica'da muhteşem bir uyum yakaladı. 2022-23 sezonunda birlikte şampiyonluk zevkini tadan ikilinin o sezonki rakamları da dikkat çekti. 50 maça çıkan Joao Mario 23 gol ve 12 asist yaparken; Rafa Silva da 50 maça çıkıp 22 gol ve 15 asistle oynadı. Aynı ülkenin vatandaşı olmaları sebebiyle kolay anlaşan ikilinin futbola bakışları da birbirlerine çok yakın. Akışkan futbolu seven ikili, rakip kaleye giderken birbirlerinin isteklerini adeta 'telepatik' şekilde öngörebiliyor...
TAM BİR İSKTİRAR ABİDESİ
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinde en çok dikkat çeken özelliklerden biri de 'istikrar' oldu. Aboubakar, Amartey, Chamberlain gibi sakatlık ve türlü sebeplerle süreklilik sağlayamayan oyunculardan ağzı yanan Kara Kartal, bu kez garanti isimlere yöneldi. Mario da bu isimlerden biri... 31 yaşındaki Portekizli, son sezonunda Benfica adına 51 resmi maça çıktı, sakatlık yaşamadı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. İstikrarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, son 3 sezonunda ortalama 49 maça çıkarak bu alanda güven verdi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ 10. PORTEKİZLİ
Yeni transfer Joao Mario; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rebocho, Pepe, Alves, Quaresma, Simao, Almeida ve Manuel Fernandes'in ardından Beşiktaş tarihinin 10. Portekizli futbolcusu oldu. Portekizli yıldızın Beşiktaş'a transferindeki detay ortaya çıktı... Joao Mario transferinin gündeme gelmesinde Beşiktaş'ın bu sezon renklerine kattığı ve Siyah-Beyazlı formayla fırtınalar estiren Rafa Silva'nın büyük payı var. Önce Benfica'da 3 sezon birlikte forma giydiği arkadaşını yöneticilere ve hocasına anlattı, iş ciddiye binince de telefonla aradığı Mario'ya İstanbul'u ve siyahbeyazlıları aktardı. Mario'nun karar vermesini hızlandırdı.