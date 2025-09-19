19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Beşiktaş'ta Jota Silva görev bekliyor!

Beşiktaş'ın son transferi Jota Silva, Göztepe maçında Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek.

calendar 19 Eylül 2025 09:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Jota Silva görev bekliyor!
Beşiktaş'ın son transferi Jota Silva, Göztepe maçı kadrosuna alındı.

Portekizli yıldız, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek.

1230 GÜN SONRA

Ayrıca İskoç ekibi Rangers'tan eski takımına dönen Rıdvan Yılmaz da 1230 gün sonra Beşiktaş formasını sırtına geçirebilmek için görev bekleyecek.  

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
