Beşiktaş'ta Jota Silva görev bekliyor!

Beşiktaş'ın son transferi Jota Silva, Göztepe maçı kadrosuna alındı.
Portekizli yıldız, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek.
1230 GÜN SONRA
Ayrıca İskoç ekibi Rangers'tan eski takımına dönen Rıdvan Yılmaz da 1230 gün sonra Beşiktaş formasını sırtına geçirebilmek için görev bekleyecek.
