Beşiktaş'ta Joe Worrall'dan flaş karar

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Joe Worrall için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte transfere dair son gelişmeler...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joe Worrall'dan flaş karar
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11 Mart 2024 11:38
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joe Worrall için İngiliz basınına göre dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana 1 Süper Lig maçında görev alabilen İngiliz oyuncu bu durumdan oldukça mutsuz.

''ESKİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR''

"Nottinghampost. com"un haberinde; "Worrall'ın sözleşmesinde Beşiktaş'ın bonservisini almasına yönelik bir madde var ancak yıldız oyuncu yazın Nottingham'a geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 12 milyon Euro. Siyah-beyazlıların da oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmama seçeneği ağır basıyor. 

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