Beşiktaş'ta Jackson Muleka belirsizliği

Beşiktaş'ya yıllık ücret konusunda denge politikası devam edecek. Yeni oyunculara ödenecek ücretlerle takımdaki isimler arasında denge sağlanacak. Beşiktaş yönetimi ve Teknik Direktör Şenol Güneş önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışılacağı için çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Güneş'in tercihlerine göre havuzdaki isimler ve menajerleriyle görüşmeler sürüyor.
SANTRFOR TRANSFERİ MULEKA'YA BAKIYOR
Kartal'da özellikle ilk 18'in tartışılmayacak oyunculardan oluşması hedefleniyor. Transfer çalışmaları bu yönde yürütülüyor. Sağ stoper, iki kanat ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın durumuna göre santrfor hamlesi de gelebilir. Birçok kulübün listesinde yer alan Muleka bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak ayrılırsa bu oyuncunun yerine forvet takviyesi de yapılacak.
31 MAÇTA 5 GOL
Jackson Muleka bu sezon iyi bir performans sergileyemedi. Muleka çıktığı 31 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
SANTRFOR TRANSFERİ MULEKA'YA BAKIYOR
Kartal'da özellikle ilk 18'in tartışılmayacak oyunculardan oluşması hedefleniyor. Transfer çalışmaları bu yönde yürütülüyor. Sağ stoper, iki kanat ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın durumuna göre santrfor hamlesi de gelebilir. Birçok kulübün listesinde yer alan Muleka bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak ayrılırsa bu oyuncunun yerine forvet takviyesi de yapılacak.
31 MAÇTA 5 GOL
Jackson Muleka bu sezon iyi bir performans sergileyemedi. Muleka çıktığı 31 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.