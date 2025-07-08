Orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eldeki bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
EN AZ BİRİSİ GİDECEK
Cajuste ve Orkun Kökçü için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Hadziahmetovic'ten en az birisinin gönderilmesi bekleniyor.
Geçen sezon Fransa'da kiralık olarak forma giyen Al- Musrati'nin Avrupa'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.
EN AZ BİRİSİ GİDECEK
Cajuste ve Orkun Kökçü için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Hadziahmetovic'ten en az birisinin gönderilmesi bekleniyor.
Geçen sezon Fransa'da kiralık olarak forma giyen Al- Musrati'nin Avrupa'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.