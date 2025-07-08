Beşiktaş'ta ikisinden biri yolcu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahadaki kalabalıklaşma yüzünden en az bir isimle vedalaşacak.

calendar 08 Temmuz 2025 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ikisinden biri yolcu!
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Orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eldeki bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

EN AZ BİRİSİ GİDECEK

Cajuste ve Orkun Kökçü için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Hadziahmetovic'ten en az birisinin gönderilmesi bekleniyor.

Geçen sezon Fransa'da kiralık olarak forma giyen Al- Musrati'nin Avrupa'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. 

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