Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku

Sezon başından beri sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan Beşiktaş'ta, Milot Rashica ve Daniel Amartey'de milli takımlarda sakatlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku
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21 Kasım 2023 11:24
Rekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi.

MİLLİ TAKIMLARDA SAKATLANDILAR

Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi.

Daniel Amartey'in de Gana'nın Madagaskar ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikasında aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı ve Komorlar'a karşı forma giymeyeceği vurgulandı.

KONTROLLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

İki oyuncunun da kesin durumunun takıma katıldıktan sonra yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği kaydedildi. 

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