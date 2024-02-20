Beşiktaş'ta iki futbolcuya tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcuya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.
Bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta affedilen ve sakatlığı geçen Vincent Aboubakar, 13 maç sonra yeniden siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.
SANTOS'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçın ardından basın toplantısında Vincent Aboubakar için açıklama yaptı.
Santos, "Aboubakar idmanlarda iyi çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." dedi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.
Bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta affedilen ve sakatlığı geçen Vincent Aboubakar, 13 maç sonra yeniden siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.
SANTOS'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçın ardından basın toplantısında Vincent Aboubakar için açıklama yaptı.
Santos, "Aboubakar idmanlarda iyi çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU