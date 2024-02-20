Beşiktaş'ta iki futbolcuya tepki!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal, Konyaspor maçında oyuna girdikleri sırada ıslıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta iki futbolcuya tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 21:40
Son güncelleme 20 Şubat 2024 00:11
Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcuya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.

Bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta affedilen ve sakatlığı geçen Vincent Aboubakar, 13 maç sonra yeniden siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.

SANTOS'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçın ardından basın toplantısında Vincent Aboubakar için açıklama yaptı.

Santos, "Aboubakar idmanlarda iyi çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery