Beşiktaş'ta hücum hattında endişe!





Diğer forvet Mustafa Hekimoğlu, 10 lig maçında henüz golle tanışamadı. Joao Mario'dan ise iki gol katkısı geldi.



TEK ETKİLİ İSİM RAFA



Hücumda siyah-beyazlı ekibi sırtlayan tek isim Rafa Silva oldu. Portekizli futbolcu, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı. Geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, bu kez suskun. 19 yaşındaki santrfor, 25 lig maçında 3 gol attı. Semih, bunların 2'sini son dört haftada kaydetti.Diğer forvet Mustafa Hekimoğlu, 10 lig maçında henüz golle tanışamadı. Joao Mario'dan ise iki gol katkısı geldi.Hücumda siyah-beyazlı ekibi sırtlayan tek isim Rafa Silva oldu. Portekizli futbolcu, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı.

Tüm kulvarlarda attığı 15 golle takımın en skorer ismi olan Ciro Immobile, ligin ilk yarısında gösterdiği performansın hayli uzağında. O süreçle rakip ağları 9 kez havalandıran İtalyan forvet, son 10 lig maçında sadece 2 defa gol sevinci yaşadı.