Beşiktaş'ta hücum hattında endişe!

Galatsaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta, hücum hattının formsuzluğu dikkat çekiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
IMMOBILE FORMSUZ
IMMOBILE FORMSUZ
Tüm kulvarlarda attığı 15 golle takımın en skorer ismi olan Ciro Immobile, ligin ilk yarısında gösterdiği performansın hayli uzağında. O süreçle rakip ağları 9 kez havalandıran İtalyan forvet, son 10 lig maçında sadece 2 defa gol sevinci yaşadı.
SEMİH GEÇEN SEZONU ARIYOR
SEMİH GEÇEN SEZONU ARIYOR
Geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, bu kez suskun. 19 yaşındaki santrfor, 25 lig maçında 3 gol attı. Semih, bunların 2'sini son dört haftada kaydetti.
Diğer forvet Mustafa Hekimoğlu, 10 lig maçında henüz golle tanışamadı. Joao Mario'dan ise iki gol katkısı geldi.
TEK ETKİLİ İSİM RAFA
Hücumda siyah-beyazlı ekibi sırtlayan tek isim Rafa Silva oldu. Portekizli futbolcu, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı.
Diğer forvet Mustafa Hekimoğlu, 10 lig maçında henüz golle tanışamadı. Joao Mario'dan ise iki gol katkısı geldi.
TEK ETKİLİ İSİM RAFA
Hücumda siyah-beyazlı ekibi sırtlayan tek isim Rafa Silva oldu. Portekizli futbolcu, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı.