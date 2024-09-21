Beşiktaş'ta herkes skorer!

Beşiktaş'ta yeni sezonda tam 13 futbolcu skora katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta herkes skorer!
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21 Eylül 2024 10:59
Beşiktaş, yeni transferleri ile birlikte geçen sezon yaşanan skor probleminin büyük ölçüde üstüne çizik attı.

Beşiktaş'ın attığı 22 golde şu ana dek 13 farklı futbolcunun payı bulunurken 7 resmi maçta 22 golle 3.1 ortalama yakalandı.

Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Ciro Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson 5, Rafa Silva 4 kez rakip ağları buldu. Rafa Silva 3, Svensson 2, Salih, Gedson ve Paulista ayrıca 1'er de asist katkısı verdi.

Bu oyunculara Rashica 3, Semih 2, Masuaku 2 ve Ndour da 1 asistle eşlik etti.

13 futbolcu skora katkı sağladı.

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