Beşiktaş'ta herkes skorer!

Beşiktaş, yeni transferleri ile birlikte geçen sezon yaşanan skor probleminin büyük ölçüde üstüne çizik attı.
Beşiktaş'ın attığı 22 golde şu ana dek 13 farklı futbolcunun payı bulunurken 7 resmi maçta 22 golle 3.1 ortalama yakalandı.
Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Ciro Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson 5, Rafa Silva 4 kez rakip ağları buldu. Rafa Silva 3, Svensson 2, Salih, Gedson ve Paulista ayrıca 1'er de asist katkısı verdi.
Bu oyunculara Rashica 3, Semih 2, Masuaku 2 ve Ndour da 1 asistle eşlik etti.
13 futbolcu skora katkı sağladı.
Beşiktaş'ın attığı 22 golde şu ana dek 13 farklı futbolcunun payı bulunurken 7 resmi maçta 22 golle 3.1 ortalama yakalandı.
Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Ciro Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson 5, Rafa Silva 4 kez rakip ağları buldu. Rafa Silva 3, Svensson 2, Salih, Gedson ve Paulista ayrıca 1'er de asist katkısı verdi.
Bu oyunculara Rashica 3, Semih 2, Masuaku 2 ve Ndour da 1 asistle eşlik etti.
13 futbolcu skora katkı sağladı.