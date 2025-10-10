10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Beşiktaş'ta Hasan Arat için kritik oylama!

Beşiktaş Kulübü'nün 2 Kasım tarihinde yapılacak idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl süreli geçici ihracı oylanacak.

calendar 10 Ekim 2025 14:38
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Hasan Arat için kritik oylama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemi kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısına çağrı ilanı yayımladı.

2 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının gündem maddeleri ise dikkat çekici.

Denetim Kurulu raporunun okunacağı toplantıda son 3 yönetime ait dönemler İdari ve Mali açıdan ibra oylamasına sunulacak.



Toplantı gündeminin en dikkat çeken nokta ise 11. Madde oldu.

HASAN ARAT'IN İHRACI İÇİN OYLAMA YAPILACAK

Buna göre; eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl süreli geçici ihracı genel kurul nezdinde oylanacak.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz Üyesi Hasan Arat Hakkında Verilen 1 Yıl Süreli Geçici Çıkarma Disiplin Yaptırımının Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğünün 51.7 Hükmü Uyarınca Görüşülerek Genel Kurulun Oyuna Sunulması" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, 12 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün yumruklu saldırısına uğramıştı.

Beşiktaş Disiplin Kurulu, yaşananların ardından soruşturma başlatmıştı.

Dönemin Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise 23 Temmuz'da görevinden ayrılmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.