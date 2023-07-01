Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu bekleyişi

Milli golcü Halil Dervişoğlu için Brentford'a, "Bir yıl bize verin, bir sonraki yıl satıştan payınızı alın" önerisinde bulunan Beşiktaş, İngiliz kulübünden gelecek yanıt için beklemeye geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu bekleyişi
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01 Temmuz 2023 14:02
Bir dönem Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için Brentford'a, "Bir yıl bize verin, bir sonraki yıl satıştan payınızı alın" önerisinde bulunan Beşiktaş, İngiliz kulübünden gelecek cevabı bekliyor. Siyah beyazlılar, yaptıkları teklif konusunda taviz vermeyecek.

Bu arada transfer çalışmaları için İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Halil Dervişoğlu transferini çözüme kavuşturmaya çalışacak. Kazancı'nın burada çeşitli temaslarda bulunacağı belirtildi.
 YALNIZCA 8 MAÇTA OYNADI

Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alabildi. Halil bu karşılaşmalarda 1 gol attı.  

 
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