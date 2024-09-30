Beşiktaş'ta gündem Semih!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un Kayserispor karşılaşmasında yedek kalması gündem oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih'le ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş'ta gündem Semih!
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30 Eylül 2024 19:25
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gündem oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kayseri deplasmanında 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de forma şansı vermedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Semih'in neden yedek kaldığıyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'un yedek kalmasıyla ilgili gelen soruya, "Daha önce de söyledim, bizler maça uygun şekilde 11'i tercih ediyoruz. Semih genç bir oyuncu, kendisiyle çok konuşuyoruz. Bugün süre alabilir. Önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de başlayabilir." cevabını verdi.

Beşiktaş'ın Kayserispor deplasmanındaki ilk 11'i şu şekilde:



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